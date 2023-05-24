Как подготовить капустные листья на голубцы за 5 минут: делимся самым простым лайфхаком
Ни для кого не секрет, что перед приготовлением голубцов капусту нужно правильно подготовить, а именно отделить листья от кочана. Хозяйки обычно пропаривают овощ в кипятке, что занимает немало времени. Впрочем, существует одна уловка, которая значительно упростит процесс приготовления.
Редакция FoodOboz поделится с вами лайфхаком, благодаря которому вы сможете подготовить капустные листья на голубцы всего за 5 минут.
Для начала нужно выбрать удачную капусту – подойдет овощ среднего размера и плоской формы. Только при таком условии ее будет легко разобрать на листья и скрутить в голубец.
Если с капустой разобрались, далее нужно снять у нее верхние листья – они не подходят для приготовления. Если они целые, плотные и без повреждений, то ими можно застелить дно кастрюли, в которые будете готовить блюдо. Это убережет голубцы от подгорания.
На следующем этапе нужно разрезать кочерыжку и положить капусту в микроволновку. Мощность должна быть максимальной, а вот время нужно регулировать в зависимости от размера овоща. Например, 1 кг капусты рекомендуют разогревать в печи примерно 5 минут. Когда пройдет отведенное время, капусту следует погрузить в холодную воду. После этого листья будут легко снять без лишних хлопот.
Ранее в одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецепт домашних сочных голубцов со сметанным соусом.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт
- грибы белые сушеные – 50 г
- шампиньоны – 500 г
- лук – 2 шт
- круглозернистый рис – 200 г
- масло растительное
- соль и перец
Соус:
- отвар из белых грибов – 500 мл
- сметана – 200 г
- мука – 1 ч. л.
- соль и перец
Способ приготовления:
1. У капусты вырезать кочерыжку. Саму капусту опустить в кипящую воду и постепенно отделить все листья. Из готовых листьев вырезать уплотнение посередине. Или же снять листья, воспользовавшись лайфхаком с микроволновкой.
2. Предварительно отварить рис.
3. Белые грибы залить крутым кипятком и варить на среднем огне 10 минут с момента закипания. Готовые грибы достать, а отвар оставить для соуса.
4. Порезать лук, шампиньоны и белые грибы. Обжарить вместе в течение 5-7 минут.
5. Готовую зажарку смешать с рисом.
6. Для соуса смешайте все необходимые ингредиенты.
7. Сформировать голубцы и выложить в форму. Залить соусом. Выпекать при температуре 180 градусов 60 минут.
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