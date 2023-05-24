Ни для кого не секрет, что перед приготовлением голубцов капусту нужно правильно подготовить, а именно отделить листья от кочана. Хозяйки обычно пропаривают овощ в кипятке, что занимает немало времени. Впрочем, существует одна уловка, которая значительно упростит процесс приготовления.

Редакция FoodOboz поделится с вами лайфхаком, благодаря которому вы сможете подготовить капустные листья на голубцы всего за 5 минут.

Для начала нужно выбрать удачную капусту – подойдет овощ среднего размера и плоской формы. Только при таком условии ее будет легко разобрать на листья и скрутить в голубец.

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Если с капустой разобрались, далее нужно снять у нее верхние листья – они не подходят для приготовления. Если они целые, плотные и без повреждений, то ими можно застелить дно кастрюли, в которые будете готовить блюдо. Это убережет голубцы от подгорания.

На следующем этапе нужно разрезать кочерыжку и положить капусту в микроволновку. Мощность должна быть максимальной, а вот время нужно регулировать в зависимости от размера овоща. Например, 1 кг капусты рекомендуют разогревать в печи примерно 5 минут. Когда пройдет отведенное время, капусту следует погрузить в холодную воду. После этого листья будут легко снять без лишних хлопот.

Ранее в одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецепт домашних сочных голубцов со сметанным соусом.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт

грибы белые сушеные – 50 г

шампиньоны – 500 г

лук – 2 шт

круглозернистый рис – 200 г

масло растительное

соль и перец

Соус:

отвар из белых грибов – 500 мл

сметана – 200 г

мука – 1 ч. л.

соль и перец

Способ приготовления:

1. У капусты вырезать кочерыжку. Саму капусту опустить в кипящую воду и постепенно отделить все листья. Из готовых листьев вырезать уплотнение посередине. Или же снять листья, воспользовавшись лайфхаком с микроволновкой.

2. Предварительно отварить рис.

3. Белые грибы залить крутым кипятком и варить на среднем огне 10 минут с момента закипания. Готовые грибы достать, а отвар оставить для соуса.

4. Порезать лук, шампиньоны и белые грибы. Обжарить вместе в течение 5-7 минут.

5. Готовую зажарку смешать с рисом.

6. Для соуса смешайте все необходимые ингредиенты.

7. Сформировать голубцы и выложить в форму. Залить соусом. Выпекать при температуре 180 градусов 60 минут.

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