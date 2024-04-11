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Как покрасить яйца вином, куркумой и свеклой за 7 минут: делимся простой технологией
Яйца лучше всего красить не химическими красителями, а например красным вином, куркумой, луковой шелухой, а также соком свеклы и моркови.
Кулинар поделилась в Instagram, как красиво и быстро покрасить яйца вином, куркумой и свеклой.
Ингредиенты:
- Яйца – 5 шт.
- Вино – 0,7 л
- Рис – 2 стакана
- Куркума – 1 ст. л.
- Сок свеклы – 50 мл
- Уксус – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Варите яйца в вине 7 минут, после переложите на бумажное полотенце, чтобы они хорошо высохли.
2. В рис добавьте куркуму, уксус, выложите туда яйца, хорошо обмокните в рис и выложите после на бумажное полотенце.
3. Натрите свеклу, добавьте свеклу и уксус в рис, выложите туда яйца, также хорошо обмокните, выложите на бумажное полотенце.
При желании посыпьте блестками!
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