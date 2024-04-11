Яйца лучше всего красить не химическими красителями, а например красным вином, куркумой, луковой шелухой, а также соком свеклы и моркови.

Кулинар поделилась в Instagram, как красиво и быстро покрасить яйца вином, куркумой и свеклой.

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Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Вино – 0,7 л

Рис – 2 стакана

Куркума – 1 ст. л.

Сок свеклы – 50 мл

Уксус – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Варите яйца в вине 7 минут, после переложите на бумажное полотенце, чтобы они хорошо высохли.

2. В рис добавьте куркуму, уксус, выложите туда яйца, хорошо обмокните в рис и выложите после на бумажное полотенце.

3. Натрите свеклу, добавьте свеклу и уксус в рис, выложите туда яйца, также хорошо обмокните, выложите на бумажное полотенце.

При желании посыпьте блестками!

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