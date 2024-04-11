Как покрасить яйца вином, куркумой и свеклой за 7 минут: делимся простой технологией

Ирина Мельниченко
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Как свеклой и вином покрасить яйца

Яйца лучше всего красить не химическими красителями, а например красным вином, куркумой, луковой шелухой, а также соком свеклы и моркови. 

Как свеклой и куркумой покрасить яйца

Кулинар поделилась в Instagram, как красиво и быстро покрасить яйца вином, куркумой и свеклой. 

Рецепт от кулинара
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Ингредиенты:

  • Яйца – 5 шт. 
  • Вино – 0,7 л
  • Рис – 2 стакана
  • Куркума – 1 ст. л.
  • Сок свеклы – 50 мл
  • Уксус – 2 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Варите яйца в вине 7 минут, после переложите на бумажное полотенце, чтобы они хорошо высохли.

Как покрасить яйца вином

2. В рис добавьте куркуму, уксус, выложите туда яйца, хорошо обмокните в рис и выложите после на бумажное полотенце. 

Рис с куркумой

3. Натрите свеклу, добавьте свеклу и уксус в рис, выложите туда яйца, также хорошо обмокните, выложите на бумажное полотенце. 

Свекла с рисом

При желании посыпьте блестками! 

Готовые яйца

Также на OBOZ.UA сообщалось, как красиво покрасить яйца чаем каркаде за считанные минуты. 

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