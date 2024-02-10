Как натереть свеклу и не запачкать руки: самые действенные лайфхаки

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Как натереть свеклу и не запачкать руки: самые действенные лайфхаки

Несмотря на то, что свекла очень полезная и вкусная, порезать или потереть ее – задача не из простых. Овощи очень загрязняют руки, а отмыть их довольно сложно. Но если воспользоваться одним из следующих лайфхаков – ситуации можно избежать.

Редакция FoodOboz расскажет о действенных методах, которые помогут вам не испачкать руки во время натирания или нарезки свеклы. Все они очень простые.

Используйте кислоту

Как натереть свеклу и не запачкать руки: самые действенные лайфхаки

Перед приготовлением свеклы протрите руки лимонным соком, лимонной кислотой или ватным диском смоченным в уксусе. После окончания работы с продуктом – обязательно смажьте руки кремом, потому что кислота сушит кожу.

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Используйте масло

Как натереть свеклу и не запачкать руки: самые действенные лайфхаки

Если смазать руки растительным маслом – они будут совершенно чистыми и ни один краситель на них не подействует. Но очень важно в процессе периодически накладывать новый слой, чтобы результат был удачным.

Наденьте перчатки

Этот способ можно назвать самым простым. Вам просто всегда под рукой нужно иметь перчатки и одеть, когда будете работать со свеклой. Цвет останется на ткани, которую вы просто выкинете. а руки останутся чистыми.

Используйте пакет

Как натереть свеклу и не запачкать руки: самые действенные лайфхаки

Этот способ подойдет на случай, если у вас нет перчатки. На руку просто можно надеть пакет. но нужно следить, чтобы он не порвался.

Используйте вилку

Как натереть свеклу и не запачкать руки: самые действенные лайфхаки

Отварную свеклу нужно наколоть на вилку, чтобы она хорошо держалась. Затем просто держите одной рукой вилку, а другой – нарезайте овощ. Этот способ может и не слишком удобный, но его смело можно применить, если больше нет ничего под рукой.

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