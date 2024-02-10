Несмотря на то, что свекла очень полезная и вкусная, порезать или потереть ее – задача не из простых. Овощи очень загрязняют руки, а отмыть их довольно сложно. Но если воспользоваться одним из следующих лайфхаков – ситуации можно избежать.

Редакция FoodOboz расскажет о действенных методах, которые помогут вам не испачкать руки во время натирания или нарезки свеклы. Все они очень простые.

Используйте кислоту

Перед приготовлением свеклы протрите руки лимонным соком, лимонной кислотой или ватным диском смоченным в уксусе. После окончания работы с продуктом – обязательно смажьте руки кремом, потому что кислота сушит кожу.

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Используйте масло

Если смазать руки растительным маслом – они будут совершенно чистыми и ни один краситель на них не подействует. Но очень важно в процессе периодически накладывать новый слой, чтобы результат был удачным.

Наденьте перчатки

Этот способ можно назвать самым простым. Вам просто всегда под рукой нужно иметь перчатки и одеть, когда будете работать со свеклой. Цвет останется на ткани, которую вы просто выкинете. а руки останутся чистыми.

Используйте пакет

Этот способ подойдет на случай, если у вас нет перчатки. На руку просто можно надеть пакет. но нужно следить, чтобы он не порвался.

Используйте вилку

Отварную свеклу нужно наколоть на вилку, чтобы она хорошо держалась. Затем просто держите одной рукой вилку, а другой – нарезайте овощ. Этот способ может и не слишком удобный, но его смело можно применить, если больше нет ничего под рукой.

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