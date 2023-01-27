Очень часто в процессе жарки картофеля со сковороды со всех сторон начинает брызгать масло. Сам же картофель в этот момент начинает пригорать и разваливаться. К счастью, существует один способ, который поможет этого избежать.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как пожарить картофель, чтобы не брызгало масло.

Весь секрет состоит в следующем: нужно правильно подготовить сковороду. Для этого на дно нужно равномерно высыпать щепотку соли и равномерно налить растительное масло сверху. После этого включить огонь, хорошо прогреть сковороду и переходить к жарке.

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Таким образом, соль сразу впитывает в себя всю влагу, а масло не будет брызгать.

Сам же картофель вполне реально пожарить всего за несколько минут. Хитрость заключается в том, что перед тем как выложить картофель на сковородку, его нужно заранее замочить в очень горячей воде. В то же время следите за тем, чтобы вода полностью покрывала овощ.

После того как вы залили картофель водой, оставить его в таком состоянии примерно на 3-5 минут. После процедуры нужно слить воду и сразу выложить на разогретую с маслом сковороду и пожарить блюдо обычным способом.

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