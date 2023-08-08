Жареный картофель – это вкусное самостоятельное блюдо. Чаще всего его жарят с грибами, мясом, овощами, сосисками и салом. Однако. часто бывает так, что в процессе овощ начинает прилипать к сковороде и подгорать.

Фудблогер Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram рассказал, как пожарить вкусный картофель, чтобы он не прилипал к сковороде. Весь секрет заключается в подготовке картофеля к жарке.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт

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лук – 1 шт

грибы

чеснок –1 зубчик

укроп, петрушка

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала порезать и обжарить грибы. В готовом виде переложить в миску.

2. Далее следует почистить и порезать картофель. Залить его кипяченой водой и помешивать ложкой 1 минуту.

3. После этого нужно слить воду и просушить картофель.

4. На этом этапе нужно пожарить картофель, помешивая каждые 2 минуты, 10 минут.

5. Порезать и добавить к картофелю лук. Жарить еще около 10 минут.

6. В конце добавить грибы, измельченный чеснок и зелень, а также специи. Приятного аппетита!

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