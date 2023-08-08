Как пожарить картофель, чтобы он не прилипал к сковороде: самый легкий способ
Жареный картофель – это вкусное самостоятельное блюдо. Чаще всего его жарят с грибами, мясом, овощами, сосисками и салом. Однако. часто бывает так, что в процессе овощ начинает прилипать к сковороде и подгорать.
Фудблогер Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram рассказал, как пожарить вкусный картофель, чтобы он не прилипал к сковороде. Весь секрет заключается в подготовке картофеля к жарке.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт
- лук – 1 шт
- грибы
- чеснок –1 зубчик
- укроп, петрушка
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала порезать и обжарить грибы. В готовом виде переложить в миску.
2. Далее следует почистить и порезать картофель. Залить его кипяченой водой и помешивать ложкой 1 минуту.
3. После этого нужно слить воду и просушить картофель.
4. На этом этапе нужно пожарить картофель, помешивая каждые 2 минуты, 10 минут.
5. Порезать и добавить к картофелю лук. Жарить еще около 10 минут.
6. В конце добавить грибы, измельченный чеснок и зелень, а также специи. Приятного аппетита!
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