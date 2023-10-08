Отбивные – это вкуснейшее мясное блюдо на уровне с котлетами. Их, как правило, готовят из свинины или курятины. В идеале они получаются сочные, мягкие и даже слегка пышные. Для того чтобы добиться такого результата, нужно знать некоторые нюансы мяса и способа жарки.

Редакция FoodOboz собрала вам информацию и расскажет, как правильно жарить отбивные, чтобы они были сочные и мягкие.

Правило 1

Во-первых, мясо для отбивных следует правильно порезать. Делать это нужно не вдоль, а поперек волокон. В то же время слишком сильно отбивать продукт не нужно, ведь из него выйдет весь нужный сок и готовое блюдо будет тугим и жестким.

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Правило 2

Многие хозяйки привыкли солить отбивные перед жаркой. Однако, это грубая ошибка, которая способна изрядно испортить вкус мяса, превращая его в резину. Что касается приправ, то их можно добавлять сначала, а вот солить отбивные лучше в самом конце – посоленное мясо начинает выделять больше сока.

Правило 3

Жарить отбивные рекомендуют на среднем огне и для приготовления использовать антипригарную сковороду с толстым дном.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что добавить в котлеты, чтобы они были пышными.