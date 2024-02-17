Такую яичницу можно есть даже если вы соблюдаете правильное питание. В нем вообще нет жира, поэтому блюдо будет идеально для детского прикорма. Все потому, что жарится продукт на обычной воде.

Идеей приготовления жареной на воде яичницы опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Вы справитесь всего за несколько минут.

Способ приготовления яичницы без капли растительного масла:

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1. В сковороду налить воду.

2. Довести до кипения.

3. Выбить в воду яйцо.

4. Разометь вилкой желток.

5. Перевернуть яйцо.

6. Довести до готовности.

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