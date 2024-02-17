Как пожарить яичницу без масла: делимся элементарным лайфхаком

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
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Как пожарить яичницу без масла: делимся элементарным лайфхаком

Такую яичницу можно есть даже если вы соблюдаете правильное питание. В нем вообще нет жира, поэтому блюдо будет идеально для детского прикорма. Все потому, что жарится продукт на обычной воде.

Идеей приготовления жареной на воде яичницы опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Вы справитесь всего за несколько минут.

Как пожарить яичницу без масла: делимся элементарным лайфхаком

Способ приготовления яичницы без капли растительного масла:

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1. В сковороду налить воду.

Как пожарить яичницу без масла: делимся элементарным лайфхаком

2. Довести до кипения.

Как пожарить яичницу без масла: делимся элементарным лайфхаком

3. Выбить в воду яйцо.

Как пожарить яичницу без масла: делимся элементарным лайфхаком

4. Разометь вилкой желток.

5. Перевернуть яйцо.

Как пожарить яичницу без масла: делимся элементарным лайфхаком

6. Довести до готовности.

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