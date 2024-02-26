Гороховый суп будет вкусным только в том случаи, если правильно будет приготовлен горох. Чтобы он был мягким, кулинары советуют заливать его на ночь водой, лучше горячей, и обязательно нужно добавить соду.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с копченостями, который буде очень сытным.

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Ингредиенты:

Колотый горох – 250 г

Картофель – 3-5 шт

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода – 1,8л

Сода – щепотка

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте горох, добавьте щепотку соды и залейте кипятком, чтобы уровень воды был вдвое выше гороха. Оставьте на ночь. Утром залейте новой водой варите 40-60 минут на среднем огне.

2. Нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте до мягкости.

3. К гороху добавьте нарезанный кубиками картофель и остальные овощи, посолите и поперчить по вкусу, готовьте еще 20 минут на маленьком огне. После все перебейте блендером и подавайте с копченостями.

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