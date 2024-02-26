Как правильно готовить гороховый суп и что обязательно нужно добавить, чтобы горох был мягким: делимся действенным лайфхаком
Гороховый суп будет вкусным только в том случаи, если правильно будет приготовлен горох. Чтобы он был мягким, кулинары советуют заливать его на ночь водой, лучше горячей, и обязательно нужно добавить соду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с копченостями, который буде очень сытным.
Ингредиенты:
- Колотый горох – 250 г
- Картофель – 3-5 шт
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Вода – 1,8л
- Сода – щепотка
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хорошо промойте горох, добавьте щепотку соды и залейте кипятком, чтобы уровень воды был вдвое выше гороха. Оставьте на ночь. Утром залейте новой водой варите 40-60 минут на среднем огне.
2. Нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте до мягкости.
3. К гороху добавьте нарезанный кубиками картофель и остальные овощи, посолите и поперчить по вкусу, готовьте еще 20 минут на маленьком огне. После все перебейте блендером и подавайте с копченостями.
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