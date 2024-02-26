Как правильно готовить гороховый суп и что обязательно нужно добавить, чтобы горох был мягким: делимся действенным лайфхаком

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как правильно готовить гороховый суп и что обязательно нужно добавить, чтобы горох был мягким: делимся действенным лайфхаком

Гороховый суп будет вкусным только в том случаи, если правильно будет приготовлен горох. Чтобы он был мягким, кулинары советуют заливать его на ночь водой, лучше горячей, и обязательно нужно добавить соду. 

Гороховый суп с копчеными ребрышками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с копченостями, который буде очень сытным. 

Рецепт супа
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Ингредиенты: 

  • Колотый горох – 250 г
  • Картофель – 3-5 шт
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Вода – 1,8л
  • Сода – щепотка
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Хорошо промойте горох, добавьте щепотку соды и залейте кипятком, чтобы уровень воды был вдвое выше гороха. Оставьте на ночь. Утром залейте новой водой варите 40-60 минут на среднем огне.

Горох для супа

2. Нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте до мягкости.

Жареные овощи

3. К гороху добавьте нарезанный кубиками картофель и остальные овощи, посолите и поперчить по вкусу, готовьте еще 20 минут на маленьком огне. После все перебейте блендером и подавайте с копченостями.

Готовый гороховый суп

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