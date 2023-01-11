Если вам удалось приобрести спелое авокадо, то вы, вероятно, заметили, что оно имеет способность быстро темнеть после разрезания. Если сьесть плод за один раз не удается, существуют некоторые уловки, которые помогут сохранить цвет авокадо как можно дольше.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему авокадо быстро темнеет и как сохранить его зеленым.

На вопрос, почему авокадо быстро темнеет, существует простой ответ – мякоть плода контактирует с кислородом, в результате чего образуются соединения темно-коричневого цвета.

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Как сохранить авокадо зеленым

Лимонный сок

Достаточно выжать несколько капель сока и распределить его равномерно на поверхности авокадо.

Оливковое масло

Так же, как и в предыдущем случае, небольшое количество масла нужно равномерно распределить на поверхности плода. Оно создаст масляный барьер между авокадо и воздухом.

Холодильник

Хранить авокадо советуют в холодном месте и обязательно в контейнере.

Вторая половинка авокадо

Для этого нужно накрыть целую половинку авокадо той, которую уже использовали. Но стоит отметить, что такой метод не так действенен, как предыдущие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сделать из авокадо, чтобы оно созрело за один день.