Разнообразные специи придают блюдам не только цвет и аромат, но и продлевают срок их хранения. А гвоздика, куркума, розмарин, шалфей и корица еще и обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Но все позитивные качестве легко потерять, если держать в неправльном месте. Как хранить специи так, чтобы они не испортились и не потеряли свойства, разбирайся FoodOboz.ua.

Целый или молотый

Специи – это ароматные растительные вещества, которые используются для приправ. По своей сути, специи – это сушеные корни, кора или стебли растений. Также есть специи из травы, а точнее из ее листьев и стеблей.

Срок годности трав или пряностей напрямую зависит от вида их обработки и способа хранения. Обычно обработанные или целые специи хранятся и сохраняют свою свежесть гораздо дольше, чем молотые.

Воздействие воздуха

Если правильно хранить горошины перца, гвоздику, семена горчицы, семена фенхеля и т.д., они могут оставаться свежими в течение четырех лет. Это происходит благодаря тому, что уменьшенная площадь поверхности минимизирует воздействие влаги на воздух на специю. Таким образом, ее ароматические масла и вкусовые соединения сохраняются лучше, чем у молотых сортов.

Единственным исключением является соль. Хлорид натрия угнетает рост бактерий, завлекая почему срок годности соли становится неограниченным.

Ароматические масла

В целых специях присутствуют ароматические масла, играющие решающую роль в сроках их хранения. Когда специи измельчают, масла начинают подвергаться воздействию воздуха, света и влаги, что приводит к окислению и испарению, что со временем может ухудшить их качество.

Потеря вкуса

В привычном для нас понимании специи не могут испортиться. Обычно специю считают испорченной тогда, когда она потеряла большинство своего вкуса цвета и силы.

Сушеные травы можно использовать даже если срок их годности, указанный на упаковке, давно истек. Но, в таком случае, они могут быть менее ароматными, чем свежие.

Хранение

Чтобы продлить срок хранения ваших трав и специй и сэкономить деньги на замене, важно минимизировать на них влияние воздуха, тепла, света и влаги.

Самым оптимальным местом хранения специй является темное, сухое и прохладное место вдали от источников тепла. Идеальным вариантом является шкаф, или кладовая.

Необходимо использовать не прозрачные, плотно закрытые контейнеры. Лучшим материалом для контейнеров является стекло или керамика.

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