Сочные сладкие яблоки – это отличная начинка для приготовления разнообразных десертов, соусов или просто полезные фрукты для самостоятельного употребления. Особенно вкусны именно домашние. И если у вас уродилось достаточно много яблок – позаботьтесь о том, чтобы они хорошо хранились всю зиму.

Редакция FoodOboz расскажет, как лучше хранить яблоки. Метод максимально простой и действенный.

Лучше всего хранить яблоки в коробках.

Для хранения яблок на зиму отлично подойдут коробки из картона или дерева. Они обязательно должны быть сухими и хорошей вентиляцией.

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Как правильно сложить фрукты

1. Яблоки нужно выкладывать слоями.

2. Между каждым слоем положить специальные вкладки, солому или газету.

3. Следите за тем, чтобы верхние яблоки не касались друг друга. Так они точно не повредятся.

4. Коробку с плодами следует поставить в холодное место. Это может быть гараж, подвал или любое другое помещение, где температура будет не выше +4 °C.

5. Иногда проверяйте яблоки. Если вы заметили, что какие-нибудь фрукты стали слишком мягкими или как-то повредились – забирайте их, чтобы не заражать качественные яблоки.

6. Каждый сорт храните раздельно, чтобы не перемешивать между собой вкусы.

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