Кукуруза – это овощ, который обязательно должен входить в рацион человека, следящего за своим здоровьем. Вскоре начнется сезон кукурузы и многие захотят насладиться ее интересным вкусом.

Видео дня

Как правильно варить кукурузу, чтобы она получилась сочная и мягкая, разбирался FoodOboz.ua. Оказывается, есть несколько интересных методов, и каждый найдет себе именно наиболее подходящий.

В молоке

Для того чтобы кукуруза получилась действительно нежной, к воде, в которой она варится, добавляют молоко в пропорции 2:1 соответственно. В жидкость добавляют щедрый кусок сливочного масла и соль. Варить кукурузу таким способом следует около 20 минут.

В скороварке

Кукурузу можно варить в скороварке. Благодаря этому методу, на ее приготовление уйдет вдвое меньше времени, чем при варке и молоке. Окунаем кукурузу в подсоленную воду, закрываем крышкой и варим в течение 10 минут. Подаем со сливочным маслом.

В мультиварке

Дно мультиварки следует покрыть кукурузными листьями, а сверху выложить сам овощ. Заливаем водой и готовим в режиме "Варка" в течение 15 минут. После этого натираем сливочным маслом и присыпаем солью.

В духовке

Оказывается, этот овощ можно легко приготовить и в духовке. Сливочное масло смешиваем с измельченной зеленью и полученной смесью натираем кукурузу. Заворачиваем каждый кочан в фольгу и отправляем в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: