Как правильно мыть банки для консервации: подойдет бюджетный раствор

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Как правильно мыть банки для консервации: подойдет бюджетный раствор

Консервация – это то, что актуально в любое время года, ведь каждый сезон имеет свои продукты, из которых получаются вкусные заготовки. Для того, чтобы они как можно дольше сохранялись, нужно правильно подготовить банки.

Как правильно подготовить банки к консервации

Как известно, банки перед консервированием нужно не только простерилизовать, но хорошо вымыть. Главная ошибка – это мыть стеклянную посуду классическими моющими средствами. Итак, редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как приготовить бюджетный домашний раствор для мытья банок.

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Как правильно и чем помыть банки для консервации

Ингредиенты:

  • пищевая сода
  • вода

Соотношение : 1 ч. л. соды\1 л воды.

Способ приготовления:

Как вымыть банки для консервации без химии

1. Для начала в воде нужно хорошо растворить соду и перемешать.

2. В полученном растворе хорошо вымыть банки.

Рекомендация: пищевую соду можно заменить хозяйственным мылом.

Что касается стерилизации, то стерилизовать банки можно на пару над кастрюлей и в духовке.

Как стерилизовать банки в кастрюле

Стерилизация на пару над кастрюлей

Наполните кастрюлю водой до половины и дайте закипеть жидкости. Положите в кастрюлю крышки, а сверху поместите дуршлаг, сито или решетку. Поставьте сверху сухие банки горлышком вниз. Можно воспользоваться специальным стерилизатором. Это устройство выглядит как плоская крышка с одним или несколькими отверстиями, в которые вставляются банки. Маленькие банки должны простоять над паром около 6-8 минут, банки объемом 1-2 л – 10-15 минут, а емкости на 3 л и больше – 20-25 минут. Когда на внутренних стенках банок появятся большие капли воды, снимите банки и поставьте на чистое сухое полотенце горлышком вниз. Крышки нужно аккуратно вынуть и также переложить на полотенце внутренней стороной вниз.

Как стерилизовать банки в духовке

Стерилизация банок в духовке

Поставьте банки на противень или решетку в холодную духовку. То, как вы их установите, горлышком вверх или вниз, – не имеет большого значения. Банки в духовку можно ставить сразу после мытья. В духовку можно класть закручивающиеся крышки. Не стерилизуйте крышки с резинками, так как они могут расплавиться. Их нужно кипятить в воде 10–15 минут. Закройте духовой шкаф и установите температуру 100-110 градусов. Держите банки внутри около 20 минут. Время стерилизации зависит от их размера. Выключите духовку и оставьте банки на несколько минут, чтобы они слегка остыли. Доставать их нужно сухим полотенцем. Если оно будет мокрым, банки могут лопнуть из-за перепада температур.

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