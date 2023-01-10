Консервация – это то, что актуально в любое время года, ведь каждый сезон имеет свои продукты, из которых получаются вкусные заготовки. Для того, чтобы они как можно дольше сохранялись, нужно правильно подготовить банки.

Как известно, банки перед консервированием нужно не только простерилизовать, но хорошо вымыть. Главная ошибка – это мыть стеклянную посуду классическими моющими средствами. Итак, редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как приготовить бюджетный домашний раствор для мытья банок.

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Ингредиенты:

пищевая сода

вода

Соотношение : 1 ч. л. соды\1 л воды.

Способ приготовления:

1. Для начала в воде нужно хорошо растворить соду и перемешать.

2. В полученном растворе хорошо вымыть банки.

Рекомендация: пищевую соду можно заменить хозяйственным мылом.

Что касается стерилизации, то стерилизовать банки можно на пару над кастрюлей и в духовке.

Стерилизация на пару над кастрюлей

Наполните кастрюлю водой до половины и дайте закипеть жидкости. Положите в кастрюлю крышки, а сверху поместите дуршлаг, сито или решетку. Поставьте сверху сухие банки горлышком вниз. Можно воспользоваться специальным стерилизатором. Это устройство выглядит как плоская крышка с одним или несколькими отверстиями, в которые вставляются банки. Маленькие банки должны простоять над паром около 6-8 минут, банки объемом 1-2 л – 10-15 минут, а емкости на 3 л и больше – 20-25 минут. Когда на внутренних стенках банок появятся большие капли воды, снимите банки и поставьте на чистое сухое полотенце горлышком вниз. Крышки нужно аккуратно вынуть и также переложить на полотенце внутренней стороной вниз.

Стерилизация банок в духовке

Поставьте банки на противень или решетку в холодную духовку. То, как вы их установите, горлышком вверх или вниз, – не имеет большого значения. Банки в духовку можно ставить сразу после мытья. В духовку можно класть закручивающиеся крышки. Не стерилизуйте крышки с резинками, так как они могут расплавиться. Их нужно кипятить в воде 10–15 минут. Закройте духовой шкаф и установите температуру 100-110 градусов. Держите банки внутри около 20 минут. Время стерилизации зависит от их размера. Выключите духовку и оставьте банки на несколько минут, чтобы они слегка остыли. Доставать их нужно сухим полотенцем. Если оно будет мокрым, банки могут лопнуть из-за перепада температур.

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