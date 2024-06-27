Листья салата – неотъемлемый продукт в рационе миллионов людей. Он не только вкусен, но и очень полезен. Но только при условии его правильного использования. Например, если неправильно мыть листья салата, они отрицательно повлияют на состояние здоровья.

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Дело потому, что довольно часто на поверхности листьев салата можно найти кишечную палочку и другие микроорганизмы, способные оказать губительное влияние на здоровье человека. Как правильно мыть листья салата, чтобы они стали безопасными для употребления, разбирался FoodOboz.ua

Ричард Прайс, владелец Brit Superstore, подробно объяснил, как правильно мыть салат, чтобы быть уверенным, что он лишен плохих бактерий. Он привел несколько основных принципов, которые следует придерживаться:

1. Перед тем, как взяться за листья салата, и любой другой продукт питания, следует мыть руки с мылом в течение 20 секунд.

2. Наполняем раковину холодной водой примерно на 2/3 и добавляем 3-4 ложки пищевой соды.

3. Окунаем в воду листья салата и оставляем там на 12-15 минут. Кочан салата должен быть полностью погружен в воду с содой.

4. Вынимаем салат из раковины, промываем под проточной водой и встряхиваем от лишней влаги.

Теперь салат можно смело употреблять в пищу и не бояться, что в организм попадут опасные бактерии.

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