Польза еды зависит не только от того, из чего она приготовлена, но еще и от того, в какой посуде ее готовят и как хранят. Еще одним важным моментом является именно то, как еду охлаждают после приготовления.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно охлаждать еду после приготовления, чтобы она не потеряла полезных свойств и была вкусной.

1. До какой температуры охладить еду

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Специалисты утверждают, что приготовленную еду нужно охладить до 21 С в течении 5 часов, а после до 5 С в течении 4 часов. Стоит отметить, что быстрое охлаждение предотвращает размножение бактерий.

2. Как быстро охладить еду

Чтобы еда быстрее охладилась, вам нужно просто часто ее перемешивать. Еще можно просто разделить готовую еду на 2 ровные части, переложите в контейнеры, это позволит теплу быстрее отойти, а еда быстрее остынет.

3. Как правильно хранить охлажденные продукты

Охлажденную еду нужно поместить в подходящей посуде в холодильник или в морозильную камеру.

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