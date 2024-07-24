Просекко, шампанское или игристое вино следует уметь открывать правильно. Иначе мы рискуем облиться напитком с ног до головы и повредить пробкой имущество в комнате.

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Чтобы этого не случалось, следует знать три золотых правила, следуя которым, шампанское и другие напитки такого типа, никогда не пойдут фонтаном. Об этих правилах в TikTok рассказал знаток вин Том Гилби.

Три золотых правила открывания шампанского

1. Первое, что нужно сделать – это снять с бутылки фольгу, мешающую открыванию пробки.

2. Далее следует открутить мюзле. Мюзле – это металлическая "клетка", предназначенная для удерживания пробки внутри бутылки. Откручиваем ее хвостик, но не снимаем с пробки. Иначе существует риск, что шампанское выстрелит.

3. Обхватываем пробку с мюзле рукой и вынимаем ее из бутылки. Очень важно, чтобы все эти манипуляции проводились только тогда, когда бутылка шампанского, просекко или игристого вина находится под углом 45 градусов.

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