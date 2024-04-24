Вкус и сочность шашлыка зависит от многих факторов, и одним из таких является – размер кусков мяса для блюда. И еще важно знать, как правильно резать мясо – вдоль или поперек волокон.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно резать разное мясо для шашлыка, чтобы он был сочным.

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Какого размера должны быть куски мяса

Для нанизывания на шампур оптимальными считаются кубики со стороной 4-5 см.

Как правильно резать мясо для шашлыка

Мясо нужно резать так, чтобы кусочки получались в форме конуса, но можно также квадратиками или прямоугольниками. Это не столь важно, главное, чтобы они были одинаковы по размеру. Это позволит равномерно прожарится мясу и оно не будет чрезмерно сухим или сырым.

Как резать свинину для шашлыка

Свинину нужно резать поперек волокон, так как перерезанные волокна теряют жесткость и мясо получается мягким. Мясо свинины порежьте поперек волокон прямоугольными полосками шириной приблизительно 5 см.

Как резать говядину для шашлыка

Это самое жесткое мясо для шашлыка и его нужно нарезать поперек волокон кусками 4 на 4 см. Стоит помнить, что резать говядину вдоль волокон нельзя, иначе шашлык получится сухим и жестким!

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