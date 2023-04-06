Для того чтобы ваши заготовки сохранялись как можно дольше, особое внимание нужно уделить не только выбору удачного рецепта, но и стерилизации банок. Стерилизовать их можно прямо в кастрюле с водой, в микроволновке, а также в духовке.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно стерилизовать банки в духовке.

Что нужно сделать перед стерилизацией?

1. Проверить тары на наличие сколов и трещин. Это важно сделать для того, чтобы стекло в процессе стерилизации не треснуло.

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2. Помыть банки с пищевой содой. После мытья поставить их в холодную духовку на решетки вверх дном таким образом, чтобы посуда друг друга не касалась.

3. Начинать стерилизацию советуют с малой температуры, постепенно поднимая ее.

Как стерилизовать банки в духовке?

Для начала нужно поставить вымытую посуду в холодную духовку вверх дном. Включить температуру 110 градусов и стерилизовать 20 минут. Время стерилизации зависит от объема банок. После окончания нужно дождаться, чтобы посуда остыла, после чего забрать ее из духовки и завернуть полотенцем.

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