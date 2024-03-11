Даже из довольно нежирной курицы не всегда выходят прозрачный бульон. Все зависит от того, как именно вы готовите мясо. Также, откажитесь от традиционной зажарки на растительном масле.

Советами по приготовлению идеального наваристого бульона из курицы поделилась фудблогер Ирина с ником healthy_recipes_ira в Instagram. Вам понадобится много овощей.

Важнейшие правила приготовления вкусного бульона из курицы:

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1. Мясо нужно не отваривать, а запекать.

2. Овощи жарить на сухой сковороде до появления черного цвета.

3. Овощной бульон нужно варить на маленьком огне 3-4 часа, чтобы он едва кипел.

Ингредиенты:

1 кг любой части курицы (лучше жирнее, с кожурой)

большой корень сельдерея

5 средних морковок

1 большой лук порей

1 большой репчатый лук с кожурой

1 головка чеснока

корень петрушки (или стебли)

6 лавровых листов

5 ароматных перцев

1 столовая ложка соевого соуса

сок половины лимона

соль/перец по вкусу

макароны для подачи

Способ приготовления:

1. Курицу запечь на высокой температуре, которая есть в вашей духовке (перед этим разогреть).

2. Большую репчатую и половину лука порей поджарить до появления черных участков на очень хорошо разогретой, сухой сковороде на самом большом огне.

3. Морковь не чистить, но очень хорошо помыть и отрезаю концы.

4. В головке чеснока отрезать верх.

5. Остальные овощи складываю в большую кастрюлю и залить водой, так, чтобы вода на 2 пальца покрыла овощи.

6. Варить 3-4 часа на минимальном огне.

7. Если у вас не было корней петрушки – через час добавить стебли, а в самом конце щедрую горсть самой зелени петрушки.

8. Заправить 1 столовой ложкой соевого соуса и лимонным соком.

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