Вкус и качество консервации во многом зависит от того, из каких продуктов вы ее приготовите. Поэтому к их выбору нужно подойти очень пристально.

На этот случай редакция FoodOboz подготовила несколько советов, которые помогут правильно выбрать и подготовить продукты к консервированию.

На что нужно сразу обратить внимание

Нужно выбирать для консервирования только качественные продукты. Если это овощи или фрукты – они не должны быть перезрелыми, битыми или гнилыми. Поэтому перед обработкой их нужно тщательно отсортировать.

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Это нужно делать, учитывая следующие показатели:

1. Качество продукта

На это нужно тщательно обращать внимание, ведь даже один поврежденный плод может испортить полностью всю консервацию.

2. Размер

Чтобы все плоды все равно приготовились – размер их должен быть одинаковым. Только так консервация получится действительно вкусной.

Срок хранения после сбора:

Летняя жара не благоприятна для длительного хранения продуктов, поэтому они быстро начинают портиться. Поэтому следует готовить консервацию сразу после сбора. Самые чувствительные к высокой температуре – ягоды. Сорвав их следует хранить в холодильнике не более 2-х суток.

Если плоды очень загрязненые – перед приготовлением их следует замочить в воде. Затем можно убрать остатки мягкой щеткой.

Особенности выбора мяса для консервов

При выборе мяса для консервирования нужно точно понимать, какое его происхождение. Продукт должен быть свежим и пройти санитарный контроль.

Лучше всего подходит свежее охлажденное или размороженное мясо. Парное мясо или мясо из старых животных не подходит. Продукты нужно хорошо помыть в проточной холодной воде. Затем отделить мясо от костей, жира, сосудов и хрящей. Готовое мясо нарезают одинаковыми кусочками равномерной и одинаковой термической обработки всей порции.

Как подготовить к консервированию грибы

Для такого продукта самым безопасным видом консервирования является автоклав. Но прежде чем готовить грибы, их нужно освободить от разнообразной грязи и мусора. Для этого нужно залить грибы холодной водой всего на 5 минут.

При чистке грибов следует сначала отделить ножки от шапочек. На ножках нужно срезать нижнюю часть и убрать остатки загрязнения по бокам. Шапочки нужно аккуратно почистить ножом от остатков грязи.

После этого нужно отбросить поврежденные червями грибы, а также грибы, имеющие сомнительный вид.

Чтобы избежать не аппетитного вида грибов, их нужно отварить в горячей подсоленной воде или просто поместить в холодную подсоленную воду.

Нарезая грибы, нужно быть внимательным и отбирать испорченные кусочки, которые находим. Благодаря этому грибы становятся готовыми к приготовлению.

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