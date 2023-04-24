Как правильно жарить картофель, чтобы он не прилипал к сковороде: делимся советами и рецептом
Жареный картофель – элементарное блюдо, которое умеет готовить практически каждый. Для того, чтобы он не прилипал, во-первых, нужно хорошо разогреть масло на сковороде, а во-вторых, перед приготовлением нужно замочить картофель в холодной воде.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом жареного картофеля с луком, чесноком и специями, который не будет прилипать к сковороде.
Совет: перед тем, как жарить картофель, порежьте его и переложите на некоторое время в ледяную воду, такой картофель не будет пригорать при жарке!
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- лук – 1 шт.
- зеленый лук – пучок
- чеснок – 2 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- приправа для картофеля
Способ приготовления:
1. Картофель почистите и нарежьте.
2. Мелко порежьте чеснок и зеленый лук.
3. На разогретую сковороду налейте масло, нагрейте, выложите картофель и жарьте, периодически помешивая, чтобы она не прилипла. Обязательно накройте картофель при приготовлении крышкой.
Когда картофель будет полуготовым, добавьте лук, чеснок и зеленый лук, перемешайте и добавьте специи и снова перемешайте!
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