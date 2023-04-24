Как правильно жарить картофель, чтобы он не прилипал к сковороде: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как вкусно приготовить жареный картофель

Жареный картофель – элементарное блюдо, которое умеет готовить практически каждый. Для того, чтобы он не прилипал, во-первых, нужно хорошо разогреть масло на сковороде, а во-вторых, перед приготовлением нужно замочить картофель в холодной воде. 

Жареный картофель

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом жареного картофеля с луком, чесноком и специями, который не будет прилипать к сковороде. 

Рецепт жареного картофеля
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Совет: перед тем, как жарить картофель, порежьте его и переложите на некоторое время в ледяную воду, такой картофель не будет пригорать при жарке! 

Как вкусно пожарить картофель с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • зеленый лук – пучок 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • приправа для картофеля

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте.

Как правильно жарить картофель

2. Мелко порежьте чеснок и зеленый лук.

Зеленый лук

3. На разогретую сковороду налейте масло, нагрейте, выложите картофель и жарьте, периодически помешивая, чтобы она не прилипла. Обязательно накройте картофель при приготовлении крышкой. 

Жареный картофель

Когда картофель будет полуготовым, добавьте лук, чеснок и зеленый лук, перемешайте и добавьте специи и снова перемешайте! 

Готовый картофель

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