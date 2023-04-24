Жареный картофель – элементарное блюдо, которое умеет готовить практически каждый. Для того, чтобы он не прилипал, во-первых, нужно хорошо разогреть масло на сковороде, а во-вторых, перед приготовлением нужно замочить картофель в холодной воде.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом жареного картофеля с луком, чесноком и специями, который не будет прилипать к сковороде.

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Совет: перед тем, как жарить картофель, порежьте его и переложите на некоторое время в ледяную воду, такой картофель не будет пригорать при жарке!

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

лук – 1 шт.

зеленый лук – пучок

чеснок – 2 зуб.

соль, перец – по вкусу

приправа для картофеля

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте.

2. Мелко порежьте чеснок и зеленый лук.

3. На разогретую сковороду налейте масло, нагрейте, выложите картофель и жарьте, периодически помешивая, чтобы она не прилипла. Обязательно накройте картофель при приготовлении крышкой.

Когда картофель будет полуготовым, добавьте лук, чеснок и зеленый лук, перемешайте и добавьте специи и снова перемешайте!

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