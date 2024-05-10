Многие люди убеждены, что засахарившийся мед уже никак не спасти. Масса становится очень густой и неясно, будет ли безопасно нагревать продукт. Но нужно только все правильно сделать – и консистенция получится безупречной.

О том, как сделать жидким засахаренный мед, рассказала фудблогер Яна с ником yanni.cooking в Instagram. Метод очень простой и действенный.

Как сделать засахаренный мед жидким

1. Поставьте кастрюлю с водой на огонь.

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2. Поместите в нее емкость с нектаром.

3. Не нагревайте пчелиный мед в пластике. Мед станет жидким, но в пластиковой таре при нагревании он адсорбирует из емкости все вредные вещества. Идеальным вариантом считается керамическая или стеклянная посуда.

4. Обязательно следите за температурой.

5. Вода в емкости ни в коем случае не должна кипеть.

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