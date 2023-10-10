Как приготовить рассыпчатую гречку за 3 минуты: раскрываем секрет
Гречка – это вкусная, универсальная и всеми любимая крупа. Ее, как правило, готовят на гарнир и часто при этом дополняют грибами, мясом, овощами, фаршем и даже подливкой. В то же время не все любят стоять у плиты и варить крупу. Для этого существует более простой способ.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить рассыпчатую гречку за 3 минуты.
Основной секрет приготовления заключается в том, что гречку нужно предварительно замочить на несколько часов, а лучше на ночь. Также очень важно при этом соблюдать четкие пропорции воды и крупы.
Ингредиенты:
- гречневая крупа
- вода
- соль
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Для начала нужно перебрать и промыть крупу.
2. Далее насыпать гречку в кастрюлю и залить водой в соотношении 1:2, добавить соль. В таком виде оставить крупу на всю ночь.
3. Утром гречка будет почти готова к употреблению. Ее нужно проварить примерно 3-5 минут под крышкой на умеренном огне.
4. В готовую кашу добавить сливочное масло, перемешать и подавать на стол. Приятного аппетита!
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