Гречка – это вкусная, универсальная и всеми любимая крупа. Ее, как правило, готовят на гарнир и часто при этом дополняют грибами, мясом, овощами, фаршем и даже подливкой. В то же время не все любят стоять у плиты и варить крупу. Для этого существует более простой способ.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить рассыпчатую гречку за 3 минуты.

Основной секрет приготовления заключается в том, что гречку нужно предварительно замочить на несколько часов, а лучше на ночь. Также очень важно при этом соблюдать четкие пропорции воды и крупы.

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Ингредиенты:

гречневая крупа

вода

соль

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Для начала нужно перебрать и промыть крупу.

2. Далее насыпать гречку в кастрюлю и залить водой в соотношении 1:2, добавить соль. В таком виде оставить крупу на всю ночь.

3. Утром гречка будет почти готова к употреблению. Ее нужно проварить примерно 3-5 минут под крышкой на умеренном огне.

4. В готовую кашу добавить сливочное масло, перемешать и подавать на стол. Приятного аппетита!

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