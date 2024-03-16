Большинство людей с утра пьют кофе. Кто-то просто заливает несколько ложек молотого кофе кипятком, быстро выпивает кофе и начинает собираться на работу. Но есть люди, которые относятся к этому процессу гораздо серьезнее, ведь для них важна технология приготовления кофе, а также его вкусовые качества.

Как приготовить самый вкусный кофе разбиралось CNN с помощью экспертов. Оказывается, для приготовления вкусного кофе нужно учитывать множество нюансов.

Как молоть кофе

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По словам Сэма Спилмана из Dillanos Coffee Roasters недалеко от Сиэтла, победителя Чемпионата США по приготовлению кофе в 2019 году, существует основное правило приготовления кофе, которое должен знать каждый: кофе всегда покупается в зернах и измельчается порционно непосредственно перед приготовлением кофе.

Поэтому дома всегда должна быть кофемолка. Также можно заваривать кофе в специальной машине, также имеющей функцию измельчения.

Какую воду выбрать

Джорджио Милос, мастер-бариста итальянской кофейной компании Ily считает, что качество воды оказывает непосредственное влияние на вкус кофе. Ее можно готовить, используя воду из под крана, если она не содержит хлора. Неплохой кофе получается с использованием фильтрованной воды. Но всегда самый вкусный кофе будет получен в результате использования родниковой воды.

Как варить кофе

Конечно, кофе дома следует варить только тем методом, который больше всего нравится. Тем не менее, эксперты советуют выбирать метод, содержащий наибольшее количество ручных функций. Но если нет времени или желания глубоко погружаться в такие процессы, можно приобрести кофемашину, которая будет делать это автоматически после ваших предварительных настроек.

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