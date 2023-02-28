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Как приготовить вкусное пюре за 7 минут: варить не нужно
Картофельное пюре – одно из самых простых блюд из картофеля. Для того, чтобы оно было однородным и нежным, нужно добавить сливочное масло, молоко и хорошо разминать. Из него можно приготовить основу для зраз, а также блины и запеканки.
Кулинар Yumna поделилась в Instagram рецептом вкусного пюре, которе готовится в микроволновке.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- сливочное масло – 1 ст. л.
- молоко – 1/4 чашки
- соль – 1/2 ч. л.
- черный перец – 1/2 ч. л.
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, порежьте и поместите в стеклянную посуду, накройте крышкой.
2. Поставьте в духовку на 6-7 минут.
3. Разомните вилкой, добавьте масло, соль, перец, молоко и перемешайте.
Подавайте с зеленым луком.
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