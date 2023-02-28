Картофельное пюре – одно из самых простых блюд из картофеля. Для того, чтобы оно было однородным и нежным, нужно добавить сливочное масло, молоко и хорошо разминать. Из него можно приготовить основу для зраз, а также блины и запеканки.

Кулинар Yumna поделилась в Instagram рецептом вкусного пюре, которе готовится в микроволновке.

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Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

сливочное масло – 1 ст. л.

молоко – 1/4 чашки

соль – 1/2 ч. л.

черный перец – 1/2 ч. л.

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, порежьте и поместите в стеклянную посуду, накройте крышкой.

2. Поставьте в духовку на 6-7 минут.

3. Разомните вилкой, добавьте масло, соль, перец, молоко и перемешайте.

Подавайте с зеленым луком.

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