Как приготовить вкусное пюре за 7 минут: варить не нужно

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
1 минута
1,9 т.
Вкусное пюре

Картофельное пюре – одно из самых простых блюд из картофеля. Для того, чтобы оно было однородным и нежным, нужно добавить сливочное масло, молоко и хорошо разминать. Из него можно приготовить основу для зраз, а также блины и запеканки. 

Как приготовить вкусное пюре 

Кулинар Yumna поделилась в Instagram рецептом вкусного пюре, которе готовится в микроволновке. 

Рецепт пюре
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Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт. 
  • сливочное масло – 1 ст. л.
  • молоко – 1/4 чашки 
  • соль – 1/2 ч. л.
  • черный перец – 1/2 ч. л.
  • зеленый лук 

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, порежьте и поместите в стеклянную посуду, накройте крышкой.

Картофель для блюда

2. Поставьте в духовку на 6-7 минут.

Приготовление пюре в микроволновке

3. Разомните вилкой, добавьте масло, соль, перец, молоко и перемешайте.

Пюре с молоком и маслом

Подавайте с зеленым луком. 

Готовое блюдо 

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