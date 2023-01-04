Яйца – один из тех продуктов, которые могут быстро испортиться даже при хранении в холодильнике. Но существует один простой метод, который поможет продлить срок годности продукта – в этом поможет один ингредиент.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, чем натереть скорлупу, чтобы яйца дольше хранились.

Для того чтобы яйца хранились значительно дольше, опытные хозяйки советуют натереть скорлупу подсолнечным маслом.

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Масло следует равномерно нанести на поверхность яйца тонким слоем. Оно образует так называемую защитную пленку от внешних раздражителей и продлевает срок хранения яиц. Следует отметить, что такой способ подходит как для домашних, так и для купленных яиц.

Какой срок хранения яиц:

Три недели – если вы храните продукт не в холодильнике. В то же время важно, чтобы температура в помещении не превышала 10 °С.

– если вы храните продукт не в холодильнике. В то же время важно, чтобы температура в помещении не превышала 10 °С. От одного до трех месяцев – если вы храните яйца в холодильнике. Хранить их лучше всего в дверце.

Как определить испорченное яйцо

Определить признаки испорченного яйца очень легко в домашних условиях. Самый простой способ – наполнить глубокую чашу холодной водой и погрузить в нее яйцо.

Результат: если яйцо опустится на дно и словно перевернется на бок – яйцо свежее, если оно утонет и окажется на дне в вертикальном положении боком вниз – свежим его назвать сложно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как хранить яйца свежими без холодильника.