Как проверить растительное масло на качество: самый простой способ

Татьяна Козюк
Лайфхаки
1 минута
1,3 т.
Как проверить растительное масло на качество: самый простой способ

Растительное масло– это продукт, который хозяйки чаще всего используют для приготовления разнообразных блюд. Впрочем, на полках магазина не всегда можно встретить качественную и безопасную продукцию. Однако продукт очень легко проверить на качество в домашних условиях.

Редакция FoodOboz поделится с вами простым способом, который поможет проверить качество растительного масла в домашних условиях.

Как проверить растительное масло на качество

Как проверить качество растительного масла?

Для того чтобы воспользоваться данным способом, вам понадобится йод.

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Далее технология проста: в отдельную емкость нужно вылить совсем чуть-чуть масла, а наверх добавить несколько капель йода.

Если в результате эксперимента йод пошел ко дну и расслоился – перед вами не качественное масло. Если все осталось почти без изменений, продукт безопасен и можно смело использовать для приготовления блюд.

Как проверить растительное масло на качество дома

Также растительное масло можно проверить при покупке, не выходя из магазина.

Для того чтобы воспользоваться следующим способом, вам нужно взять бутылку с маслом, перевернуть ее вверх дном и слегка встряхнуть.

Если вы заметите мелкие пузырьки – это говорит о том, что продукт качественный и его можно покупать. Если масло при встряхивании осталось однородным и никак не изменило консистенцию, то, скорее всего, перед вами подделка.

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