Растительное масло– это продукт, который хозяйки чаще всего используют для приготовления разнообразных блюд. Впрочем, на полках магазина не всегда можно встретить качественную и безопасную продукцию. Однако продукт очень легко проверить на качество в домашних условиях.

Редакция FoodOboz поделится с вами простым способом, который поможет проверить качество растительного масла в домашних условиях.

Как проверить качество растительного масла?

Для того чтобы воспользоваться данным способом, вам понадобится йод.

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Далее технология проста: в отдельную емкость нужно вылить совсем чуть-чуть масла, а наверх добавить несколько капель йода.

Если в результате эксперимента йод пошел ко дну и расслоился – перед вами не качественное масло. Если все осталось почти без изменений, продукт безопасен и можно смело использовать для приготовления блюд.

Также растительное масло можно проверить при покупке, не выходя из магазина.

Для того чтобы воспользоваться следующим способом, вам нужно взять бутылку с маслом, перевернуть ее вверх дном и слегка встряхнуть.

Если вы заметите мелкие пузырьки – это говорит о том, что продукт качественный и его можно покупать. Если масло при встряхивании осталось однородным и никак не изменило консистенцию, то, скорее всего, перед вами подделка.

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