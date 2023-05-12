Как проверить сливочное масло на натуральность

Сливочное масло является незаменимым продуктом при приготовлении выпечки, а также на его основе готовят соусы. Очень важно уметь правильно выбрать, отличить и проверить натуральный продукт от подделки в домашних условиях.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как в домашних условиях проверить качество сливочного масла.

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Как проверить сливочное масло в кипятке

Достаточно налить кипяток в стакан, добавить кусочек масла, подождать несколько секунд. Если масло качественное, оно должно полностью растворится в воде, цвет воды должен быть молочного цвета. Если же вы увидите какой-либо осадок или белые "хлопья", это значит, что продукт плохой и не натуральный.

Как проверить сливочное масло на сковороде

Разогрейте сковороду, выложите кусочек масла и нужно наблюдать. Натуральный продукт будет иметь приятный молочный аромат, а также образуется пена.

Как проверить масло марганцовкой и йодом

Растворите масло в воде, капните 1-2 капли йода, перемешайте и оставьте. Натуральный продукт не вступит в реакцию, а через несколько часов от йода не останется и следа. Но, если смесь приобретет бурый оттенок – это не натурально масло.

Растворите марганцовку в воде, добавьте кусочек масла, перемешайте. Если цвет станет светлым – в составе масла исключительно животные жиры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как проверить подсолнечное масло на качество, не выходя из магазина.