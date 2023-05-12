Как проверить сливочное масло на натуральность: 3 самых простых и эффективных способа

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,0 т.
Как правильно проверить сливочное масло

Сливочное масло является незаменимым продуктом при приготовлении выпечки, а также на его основе готовят соусы. Очень важно уметь правильно выбрать, отличить и проверить натуральный продукт от подделки в домашних условиях. 

Как проверить сливочное масло на натуральность

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как в домашних условиях проверить качество сливочного масла.

Как проверить сливочное масло в домашних условиях
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Как проверить сливочное масло в кипятке 

Достаточно налить кипяток в стакан, добавить кусочек масла, подождать несколько секунд. Если масло качественное, оно должно полностью растворится в воде, цвет воды должен быть молочного цвета. Если же вы увидите какой-либо осадок или белые "хлопья", это значит, что продукт плохой и не натуральный. 

Как проверить масло с помощью кипятка

Как проверить сливочное масло на сковороде 

Разогрейте сковороду, выложите кусочек масла и нужно наблюдать. Натуральный продукт будет иметь приятный молочный аромат, а также образуется пена. 

Как проверить сливочное масло на сковороде

Как проверить масло марганцовкой и йодом 

Растворите масло в воде, капните 1-2 капли йода, перемешайте и оставьте. Натуральный продукт не вступит в реакцию, а через несколько часов от йода не останется и следа. Но, если смесь приобретет бурый оттенок – это не натурально масло. 

Как отличить натуральное сливочное масло от подделки

Растворите марганцовку в воде, добавьте кусочек масла, перемешайте. Если цвет станет светлым – в составе масла исключительно животные жиры.

Натуральное сливочное масло

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как проверить подсолнечное масло на качество, не выходя из магазина. 

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