Заказать пиццу и провести вечер по просмотру любимого сериала – это отличный вариант досуга. Но довольно часто пиццы оказывается слишком много, и она остается на ночь в холодильнике. Но на следующее утро блюдо становится просто невыносимым на вкус, слишком сухим и твердым.

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При попытках ее разогреть, можно получить что-то вроде горячего бутерброда или даже сухаря. Чтобы этого не произошло, нужно использовать метод разогрева, благодаря которому пицца станет такой же вкусной, как вчера. Как правильно это делать, разбирался FoodOboz.ua

Для этого понадобится микроволновая печь и кружка с водой. Перед тем, как поставить пиццу в микроволновку, ее следует немного сбрызнуть водой. После этого выкладываем пиццу в микроволновку, а рядом ставим кружку с водой. Выставляем среднюю мощность и прогреваем в течение 35-40 секунд. В результате вы получите пиццу, как только из печи.

Этот метод работает благодаря тому, что вода поглощает частицу микроволн, благодаря чему начинка успевает подогреться, а сыр расплавиться быстрее, чем засохнет основание.

Если вы хотите получить хрустящую корочку, то уже разогретую в микроволновке пиццу можно перенести на сковороду, и довести ее именно до того состояния, что нужно.

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