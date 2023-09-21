Планировать свое питание важно не только для здоровья, но и для кошелька. Кажется, что собрать сбалансированную, вкусную и бюджетную продуктовую корзину – настоящий вызов, но это не так. С правильным подходом и внимательностью к деталям вы можете наслаждаться вкусной едой, не тратя много денег.

Прежде всего, нужно распланировать свои закупки и составить список продуктов, которые вам нужно приобрести. Чтобы ваше питание было сбалансировано, нужно добавить в список разнообразные продукты и следить за правильным соотношением белков, жиров и углеводов в рационе.

Мы подготовили список, на который вы можете ориентироваться, планируя свои закупки.

1. Куриная голень. Она является отличным источником белка и важнейших минералов. Кроме того, что она выгоднее других разновидностей мяса, из нее можно приготовить множество вкусных блюд. Рекомендуем вам покупать курицу от надежного производителя. ТМ "Наша Ряба", например, тщательно следит за всеми этапами производства: от выращивания зерна для кормов до соблюдения всех стандартов качества.

2. Овощи и фрукты. Выбирайте сезонные овощи и фрукты, они ведь обойдутся вам дешевле. Помидоры, огурцы, морковь, тыква, яблоки и бананы — это хороший вибор не только для вашего кошелька, но и для здоровья.

3. Злаки. На гарнир отлично подойдут блюда из злаковых культур, таких как рисовая каша или отварные макароны. Это настоящий источник энергии, причем очень выгодный, а совместить их можно с любыми приложениями.

4. Молочная продукция. Чтобы сделать корзину более выгодной, выбирайте нежирные или обезжиренные молочные продукты.

Когда сформируете список покупок, отправляйтесь в магазин. Но будьте внимательны: возможно, именно на нужный вам товар будет скидка! Акции позволяют сделать корзину более выгодной. А чтобы сэкономить еще больше, направляйтесь в оптовый магазин. Там вы можете купить больше продуктов с длительным сроком хранения по более выгодной цене.

Ну и последнее. Чтобы точно удостовериться в качестве своего питания, готовьте дома. Конечно, мы все любим порадовать себя походом в фастфуд или ресторан, но питаться дома можно более качественной едой и за меньшие деньги.

Предлагаем вам отведать вкусное и выгодное блюдо. Это луковый суп с сочной куриной голенью. Он придется по вкусу и взрослым, и детям. К тому же его точно хватит на всех!

Список продуктов:

Голени куриные "Наша Ряба" – 5 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу.

Вода – 1 л.

Лук репчатый – 4 шт.

Сода – 1 ст. л.

Масло сливочное – 30 г.

Гренки из багета – 4 шт.

Сыр твердый – 100 г.

Петрушка – для украшения.