Банан – это полезный и вкусный фрукт. А еще, он достаточно питателен, в связи с чем часто используется в качестве перекуса. Имеет он и существенный недостаток – всего за несколько дней банан может покрыться черными неаппетитными пятнами и стать непригодным для употребления в пищу.

Чтобы этого не произошло, существует много лайфхаков, продлевающих срок хранения бананов. Но только лайфхак, который представил Mirror, поможет сохранить бананы свежими и без черных пятен в течение 26 дней. Лайфхаком поделилась в TikTok пользователь Эми Кросс (@amycrosslegacy).

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В начале Эми отрезала от банана нужное количество, а остальное оставила вместе с кожурой. Затем она взяла банку, заполненную водой, и положила в нее банан. Банка Кросс закрыла крышкой и отправила в холодильник.

Прошло 26 дней, а нарезанный банан так и остался свежим. Кроме того, на фрукте не появилось ни одного черного пятна. Таким образом, этот лайфхак по хранению бананов свежими в течение почти целого месяца оказался очень действенным.

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