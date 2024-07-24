Существует достаточно много способов, как сохранить хлеб свежим в течение длительного времени. Но почему-то до сих пор нет ни одного, который стал бы общепринятой нормой и подошел абсолютно всем.

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Но недавно на YouTube-канале "Frakking Creations", который ведут супруги, появилось видео, в котором утверждается, что предложенный метод хранения этого продукта сохранит его свежим и защитит от плесени в течение двух недель. И речь идет совсем не о замораживании.

Мужчина и жена YouTubers FrakkingCreations утверждают, что их метод можно использовать для всех типов хлебобулочных изделий, включая обычный хлеб из супермаркета, а также фермерский, домашний, булочки для хот-догов и английские кексы.

В летний период хлеб на кухне может храниться меньшее количество времени, чем зимой. Это обусловлено более высокой температурой в помещении. Поэтому в жаркие времена хлеб следует поместить в холодильник. Но не просто так, а предварительно сделав несколько отверстий в упаковке. Это может быть как полиэтиленовый пакет из магазина, так и специальная сумка для хранения хлеба.

Отверстия препятствуют попаданию влаги в мешок, которая затем может конденсироваться и вызвать ускоренный рост плесени. С помощью пары ножниц сделайте небольшие отверстия там, где завязан мешок для хлеба, а также несколько дыр внизу на основе и на верхней части буханки и убедитесь, что они равномерно расположены. Благодаря такому простому лайфхаку хлеб будет храниться свежим в течение двух недель.

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