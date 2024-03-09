Большинство людей просто обожают хлеб. Однако сроки хранения этого продукта настолько малы, что довольно часто приходится выбрасывать твердый или плесень хлеб. А когда это происходит с самого утра, есть высокая вероятность остаться без завтрака.

Писательница Софи Гаррис решила узнать, какой способ хранения хлеба самый практичный и дольше сохраняет его свежесть, пишет Mirror.

В холодильнике

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Когда речь идет о нарезанном хлебе для сэндвичей, специалисты рекомендуют хранить его в холодильнике. Важно закрыть хлеб и положить его в место, подальше от овощей и фруктов.

В результате ломтики хлеба стали немного сухее, но все же, пригодными к употреблению. Но перед потреблением следует дать хлебу нагреться до комнатной температуры.

В морозильной камере

Большинство сортов хлеба можно заморозить в морозильной камере и хранить в течение трех месяцев. После этого его нужно просто разморозить при комнатной температуре в течение нескольких часов.

В результате заморозки была немного изменена структура хлеба, тем не менее, он остался свежим.

В хлебнице

Ни для кого не секрет, что хлеб не нужно хранить в герметичных пакетах, ведь он потеряет свою хруст.

Но, для того чтобы хлеб оставался свежим и хрустящим в течение ближайших 10 дней после его изготовления, следует поместить его в специальный хлебный пакет, где он сможет нормально дышать. Таким образом, в вашем доме всегда будет вкусный и свежий хлеб, и вы никогда не останетесь без завтрака.

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