От неправильного хранения специи могут терять вкус и аромат. Даже текстура некоторых приправ может изменяться под влиянием колебаний температуры.

Издание Express рассказало, где лучше хранить приправы для максимального сохранения вкуса и аромата. Чаще специи хранят в банках на кухонном столе для удобного доступа во время приготовления пищи.

Крисси Скоммегна, владелец и основатель Boonville Barn Collective, отметила, что важно хранить специи в герметично закрывающихся контейнерах. Чем больше воздуха в контейнере, тем быстрее специи испортятся.

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Лучше использовать стеклянные банки, поскольку они имеют крепкие уплотнители на крышках, которые помогают приправам дольше сохранять аромат.

Не следует держать специи в прозрачных емкостях под прямыми солнечными лучами. Следует выбрать холодное темное место и не оставлять специи рядом с плитой.

Скоммегна рекомендовала выбрать баночки темного цвета, чтобы "защитить" ингредиенты от слишком яркого света.

Многие хранят специи, пока баночка не опустеет, но фактический срок их хранения зависит от того, насколько они свежи на момент покупки. Обычно молотые специи можно хранить до одного года, а целые – в течение 2-3 лет.

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