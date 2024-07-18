Как сохранить ягоды свежими в течение 10 дней: три простых способа
Больше на срок хранения ягод влияет уровень влаги среды, в которой они находятся. Они несут в себе спори плесени, а благодаря своей пористой структуре быстро впитывают влагу. Таким образом, уже через несколько дней они могут испортиться и стать непригодными к употреблению.
Издание Mirror недавно рассказало, как хранить ягоды свежими в течение 10 дней. Оказывается, есть три простых способа.
Контейнер с вентиляционными отверстиями
Если у вас хороший холодильник, в котором есть отдельные контейнеры для хранения фруктов, ягоды можно смело держать именно там. При этом их не нужно мыть водой.
Просто кладем грязные ягоды в чистый контейнер и открываем вентиляционные отверстия. Таким образом, влажность в контейнере будет регулироваться самостоятельно, благодаря чему ягоды останутся свежими в течение длительного времени.
Герметичный контейнер с влажным полотенцем
Еще одним способом продлить срок хранения ягод является герметичный контейнер с влажным бумажным полотенцем. В данном случае ягоды также не следует мыть непосредственно к употреблению.
Перед тем, как поместить ягоды в контейнер, на его дно следует положить бумажное кухонное полотенце, смоченное водой. Сверху на него выкладываем ягоды и закрываем контейнер.
Упаковка супермаркета с кухонными рулонами
Также ягоды можно хранить в упаковке, в которой они продаются в супермаркете. Для этого также следует положить внутрь кусок влажного кухонного бумажного полотенца.
Однако этот способ не подходит для хранения малины, ведь она достаточно быстро размокнет. Однако все остальные ягоды можно с легкостью хранить именно таким методом.
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