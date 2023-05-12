Свежая зелень – укроп, петрушка, зеленый лук, кинза, базилик – компоненты, которые добавляют в гарниры, суп и борщ, украшают ими закуски. Поэтому хозяйки активно заготавливают ее на зиму, чтобы при необходимости использовать.

Редакция FoodOboz собрала и поделится с вами двумя простыми способами, которые помогут вам вкусно сохранить зелень на зиму без потери свежести, вкуса и пользы.

Способ 1 – замораживание

Замораживание – один из самых простых и эффективных способов хранения зелени на зиму. Замораживать продукт можно в пучках, измельченной и в кубиках.

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В пучках. Для этого нужно удалить зеленые хвостики, после чего промыть и тщательно просушить ее. Далее нужно в ряд выложить продукт на доску или любую другую полку и оставить в таком виде замораживаться на 2 часа. Когда пройдет отведенное время, зелень нужно расфасовать в пакеты и хранить в морозилке.

Измельченная. Для этого зелень нужно тщательно помыть, просушить и измельчить ножом. Затем расфасовать в пакеты и хранить в морозилке.

Кубиками. Сначала нужно также помыть, посушить и измельчить зелень ножом. Затем порционно разложить ее форму для льда и залить каждую ячейку горячей водой. В таком виде хранить зелень в морозилке. Одного кубика достаточно для приготовления одного блюда.

Способ 2 – соление

Такой метод наиболее подходит для петрушки и укропа. Для того чтобы засолить зелень, нужно ее сначала помыть, просушить и измельчить ножом. Измельченную зелень следует смешать с солью (ориентировочное соотношение соли и зелени составляет 1:2) и плотно разложить в стерилизованные банки. Напоследок следует закрыть банки крышками и хранить в холодильнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить укроп, чтобы он был полезен.