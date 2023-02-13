Картофель – не только самый бюджетный, но и очень полезный овощ, из которого можно приготовить: пюре, жаркое, блины, салаты, зразы, пончики, деруны. Очень важно знать, что для разных блюд нужно использовать подходящие сорта картофеля.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как за 10 минут сварить картофель, и как приготовить удачное пюре.

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Как быстро приготовить картофель в кастрюле:

1. Очистите картофель от кожуры, а затем овощи разрежьте на 4-6 частей.

2. После переложите ее в миску с холодной водой, а после переложите в кастрюлю и залейте кипятком, подсолите.

3. Далее добавьте кусок сливочного масла, которое и ускорит время приготовления картофеля и при этом еще придаст ему приятный вкус и аромат.

Как быстро приготовить вкусное пюре:

1. Картофель нужно очистить и очень мелко нарезать, так он намного быстрее приготовится.

2. Важно выбрать правильный сорт картофеля для пюре, а именно – крахмалистые сорты, это круглый картофель со светло-коричневой кожурой и светлой мякотью. Крахмалистая картошка сильно разваривается при варке, что и обеспечивает нежную консистенцию пюре.

3. Обязательно добавьте в пюре горячее молоко и мягкое сливочное масло.

4. Еще очень приятный вкус и аромат пюре придаст твердый сыр, например пармезан.