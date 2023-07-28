Кукуруза – очень полезный и вкусный продукт, из которого готовят салаты, каши и супы. Овощ можно варить и запекать, дополняя специями, зеленью и сыром. Это отличный вариант сытного перекуса для взрослых и детей.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно сварить кукурузу, чтобы она была мягкая.

Как правильно выбрать кукурузу?

Для того, чтобы кукуруза после варки была сочной и сладкой, опытные хозяйки рекомендуют выбирать и использовать молодые кочаны. Здесь важно обращать свое внимание на зернышки. В идеале они должны быть белыми или бледно-желтыми, мягкими и чтобы их легко было продавить ногтем.

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Кукуруза, на зернах которой есть ямочки, будет твердой в готовом виде.

Как сварить мягкую кукурузу – секретный способ

Существует один секретный способ, благодаря которому кукуруза получается очень сладкой и мягкой. Для этого овощи рекомендуют варить на молоке. В таком виде блюдо оценят даже дети.

Технология варки:

1. Для начала нужно налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

2. Далее добавить в кипящую воду молоко (ориентировочные пропорции: 3 части молока на 1 часть воды) и сливочное масло (100 г).

3. Для молодых кочанов хватит 6-8 минут, зрелую и кормовую кукурузу следует варить до 30 минут.

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