Как варить молоко, чтобы оно не пригорело и не "убежало": простейший лайфхак

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Как варить молоко, чтобы оно не пригорело и не 'убежало': простейший лайфхак

Молоко пригорело или убежало в процессе варки – ситуация, которая знакома, вероятно, каждой хозяйке. Но это еще полбеды, ведь после такого инцидента приходится отмывать кастрюлю от нагара, плиту и избавляться от неприятного запаха.

Для того чтобы такая ситуация больше не повторялась, стоит принять во внимание один простой лайфхак. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как сварить молоко, чтобы оно не пригорело и не убежало.

Как правильно кипятить молоко

Самая распространенная причина того, почему молоко пригорает, это использование ненадлежащей посуды. Если вы варите любое блюдо на молоке или просто кипятите его, то лучше всего это делать в эмалированной кастрюле и еще лучше, чтобы она было с толстым дном.

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Как кипятить молоко, чтобы оно не побежало

Кроме того, кастрюлю нужно предварительно сполоснуть под проточной холодной водой. И прежде чем наливать молоко, также налейте в посуду немного холодной воды – хватит примерно 5 миллиметров – и доведите ее до кипения. Как только вода закипит, добавьте нужное количество молока и продолжите варить блюдо обычным для вас способом.

Почему молоко пригорает и выбегает из кастрюли

Для того чтобы молоко в процессе приготовления не убежало, поперек кастрюли советуют положить деревянную ложку. Из-за нее молоко не сможет выйти за стенки кастрюли. В результате – ваша плита останется чистой.

Ранее сообщал, почему варенье советуют мешать деревянной ложкой и как это влияет на вкус.

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