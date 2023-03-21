Молоко пригорело или убежало в процессе варки – ситуация, которая знакома, вероятно, каждой хозяйке. Но это еще полбеды, ведь после такого инцидента приходится отмывать кастрюлю от нагара, плиту и избавляться от неприятного запаха.

Для того чтобы такая ситуация больше не повторялась, стоит принять во внимание один простой лайфхак. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как сварить молоко, чтобы оно не пригорело и не убежало.

Самая распространенная причина того, почему молоко пригорает, это использование ненадлежащей посуды. Если вы варите любое блюдо на молоке или просто кипятите его, то лучше всего это делать в эмалированной кастрюле и еще лучше, чтобы она было с толстым дном.

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Кроме того, кастрюлю нужно предварительно сполоснуть под проточной холодной водой. И прежде чем наливать молоко, также налейте в посуду немного холодной воды – хватит примерно 5 миллиметров – и доведите ее до кипения. Как только вода закипит, добавьте нужное количество молока и продолжите варить блюдо обычным для вас способом.

Для того чтобы молоко в процессе приготовления не убежало, поперек кастрюли советуют положить деревянную ложку. Из-за нее молоко не сможет выйти за стенки кастрюли. В результате – ваша плита останется чистой.

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