Провести летние вечера в компании друзей за вкусным ужином – бесценно. Тем не менее жаркая погода провоцирует быстрое размножение бактерий, в связи с чем пища становится непригодной к употреблению и опасна для здоровья человека.

Именно поэтому очень важно знать, как уберечь продукты от порчи во время летнего зноя. Как правильно это сделать, Mirror рассказала Софи Труман, британский директор Too Good To Go.

Быстрее всего в жару портятся шпинат и грибы, за счет чего они становятся мягкими. С помощью кухонного полотенца или бумажного пакета вы сможете впитать влагу этих ингредиентов и способствовать потоку воздуха в шпинате и грибах.

Также отрицательному воздействию высоких температур быстро подвергается морковь. Чтобы она не увяла и не стала мягкой, следует погрузить ее в холодную воду. Просто нарежьте морковь и положите в контейнер с водой, после чего отправьте в холодильник. Таким образом, морковь надолго останется свежей и хрустящей.

Еще одним проблемным овощем в жару есть помидоры. Для того чтобы они храниться как можно дольше, следует положить их в холодильник дороги ногами. Так вы убережете их от попадания воздуха внутрь, ускоряющего порчу овоща.

