Ветчина – это мясная заготовка с задней ноги свиньи. Свиную ветчину начиняют чесноком, натирают солью и перцем и запекают или коптят. На рынках этот продукт продается с огромным несовпадением в цене. Его можно приобрести как по 50, так и по 1050 гривен.

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Почему же существует такая разница в цене, разбирался журналист Константин Грубич. В своем Facebook он также объяснил, как в домашних условиях проверить, приобрели ли вы настоящую ветчину.

Конечно, цена зависит от качества продукта. Но в вопросе ветчины оказалось, что далеко не вся она готовится по классической технологии из целого куска мяса. Елена Сидоренко, профессор, эксперт по качеству продуктов, утверждает, что сейчас можно приобрести ветчину, являющуюся "пищевой композицией", в состав которой входят разнообразные добавки, например мясо механического обрушения, ароматизаторы и т.д.

Эксперт также говорит, что кусок качественной готовой ветчины просто не может открыть дешевле куска сырого мяса, которое на рынке продается в среднем по 180 грн. То есть и готовая ветчина не может стоить меньше.

Ну и конечно же, чем меньше составляющих содержит готовая ветчина, тем качественнее она будет. Состав самого мяса должен быть не менее 80%. Ну а для того, чтобы проверить, что вы приобрели действительно качественный продукт, есть отличный способ – йод. Следует просто капнуть на кусочек отрезанного колбасного изделия несколько капель йода и подождать 2-3 минуты. Если йод посинеет или почернеет – то в продукте много крахмала.

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