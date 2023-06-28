Чаще всего суп варят не на один раз, а в надежде сохранить блюдо хотя бы на несколько дней. Однако в процессе хранения он начинает быстро скисать и становится не вкусным. Для того чтобы этого избежать, стоит знать некоторые секреты приготовления, а также какие ингредиенты помогут исправить ситуацию.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами секретами приготовления супа, который не будет быстро скисать.

Стоит отметить, что использование свежих продуктов, обработанной зелени и соли помогут оставаться первому блюду свежим дольше.

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Среди базовых правил приготовления выделяют следующие:

- Для приготовления первого блюда нужно использовать только свежие продукты: мясо, овощи, зелень.

- В процессе варки используйте только чистую посуду, особенно ложки, которыми вы мешаете блюдо.

- В готовом виде суп нужно хранить в холодном месте, где температура не превышает 2-5 градусов.

- Сварив первое блюдо, не оставляйте его на плите в течение длительного времени. Это наоборот ускоряет процесс скисания.

- Что касается зелени, то многие хозяйки советуют ее термически обработать, а именно прокипятить ее в течение 1 минуты.

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