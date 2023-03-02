Как вкусно приготовить хек: рыба будет сочной и мягкой
Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, из которой можно готовить котлеты, тефтели, а еще ее можно обжарить в муке. Рыбу также можно запекать с овощами, с томатным соусом.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом мягкого и вкусного хека, который готовится с овощами и томатным соусом.
Ингредиенты:
- хек – 900 г
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- томаты консервированные – 200 г
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбу зачистите и порежьте одинаковыми кусками.
2. Морковь натрите на терке и нарежьте лук на небольшие кусочки.
3. Обжарьте лук на разогретой сковороде и добавьте морковь, жарьте еще 7-8 минут.
4. К овощам добавьте консервированные помидоры и хорошо перемешайте, готовьте еще 10 минут.
5. На дно формы выложите часть овощной заправки, далее выложите нарезанную на небольшие кусочки рыбку. Сверху остаток овощной заправки и залейте водой до уровня рыбы.
5. Готовьте в разогретой до 180 С духовке 40 минут.
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