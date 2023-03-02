Как вкусно приготовить хек

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, из которой можно готовить котлеты, тефтели, а еще ее можно обжарить в муке. Рыбу также можно запекать с овощами, с томатным соусом.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом мягкого и вкусного хека, который готовится с овощами и томатным соусом.

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Ингредиенты:

хек – 900 г

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

томаты консервированные – 200 г

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистите и порежьте одинаковыми кусками.

2. Морковь натрите на терке и нарежьте лук на небольшие кусочки.

3. Обжарьте лук на разогретой сковороде и добавьте морковь, жарьте еще 7-8 минут.

4. К овощам добавьте консервированные помидоры и хорошо перемешайте, готовьте еще 10 минут.

5. На дно формы выложите часть овощной заправки, далее выложите нарезанную на небольшие кусочки рыбку. Сверху остаток овощной заправки и залейте водой до уровня рыбы.

5. Готовьте в разогретой до 180 С духовке 40 минут.

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