Как вкусно приготовить хек: рыба будет сочной и мягкой

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
2,7 т.
Рецепт хека с овощами и соусом

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, из которой можно готовить котлеты, тефтели, а еще ее можно обжарить в муке. Рыбу также можно запекать с овощами, с томатным соусом. 

Как вкусно запечь хек

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом мягкого и вкусного хека, который готовится с овощами и томатным соусом. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • хек – 900 г
  • морковь – 2 шт. 
  • лук – 1 шт.
  • томаты консервированные – 200 г
  • соль, специи – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистите и порежьте одинаковыми кусками. 

Рыба для блюда

2. Морковь натрите на терке и нарежьте лук на небольшие кусочки.

3. Обжарьте лук на разогретой сковороде и добавьте морковь, жарьте еще 7-8 минут.

Как вкусно приготовить хек

4. К овощам добавьте консервированные помидоры и хорошо перемешайте, готовьте еще 10 минут.

Зажарка для рыбы

5. На дно формы выложите часть овощной заправки, далее выложите нарезанную на небольшие кусочки рыбку. Сверху остаток овощной заправки и залейте водой до уровня рыбы. 

Рыба с овощами

5. Готовьте в разогретой до 180 С духовке 40 минут.

Готовая рыба

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