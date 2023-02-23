Как вкусно приготовить котлеты по-киевски: получатся сочными и мягкими

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,7 т.
Как дома вкусно приготовить котлеты по-киевски

Котлеты по-киевски – очень популярное и вкусное блюдо, основа которого – куриное филе, сливочное масло и зелень. Для того, чтобы котлеты были сочными и мягкими, нужно после жарки еще запечь их в духовке.

Домашние котлеты по-киевски

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих котлет по-киевски со сливочным маслом и зеленью.

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • Филе – 1,5 кг
  • Сливочное масло – 150 г
  • Укроп – 1 пучок
  • Соль, перец – по вкусу
  • Яйца – 3 шт.
  • Панировочные сухари – 300 г
  • Мука – 100 г
  • Масло растительное – 200 мл

Способ приготовления:

1. Сливочное масло смешайте с укропом и сформируйте колбаску, отправьте в морозилку. После нарежьте.

Масло с зеленью

2. Филе разделите на две части и отбейте, посыпьте специями.

Куриное филе для котлет

3. В маленькое филе положите кусочек сливочного масла, сформируйте маленькую котлетку и накройте большим куском филе.

Приготовление котлет

4. Обмокните котлету в яичную смесь и обваляйте в панировке.

Котлеты в панировке

5. Обжарьте котлеты в большом количестве масла, далее переложите готовые котлеты на противень и запекайте в духовке 15 минут при 180 °С.

Готовые котлеты

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