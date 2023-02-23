Как вкусно приготовить котлеты по-киевски: получатся сочными и мягкими
Котлеты по-киевски – очень популярное и вкусное блюдо, основа которого – куриное филе, сливочное масло и зелень. Для того, чтобы котлеты были сочными и мягкими, нужно после жарки еще запечь их в духовке.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих котлет по-киевски со сливочным маслом и зеленью.
Ингредиенты:
- Филе – 1,5 кг
- Сливочное масло – 150 г
- Укроп – 1 пучок
- Соль, перец – по вкусу
- Яйца – 3 шт.
- Панировочные сухари – 300 г
- Мука – 100 г
- Масло растительное – 200 мл
Способ приготовления:
1. Сливочное масло смешайте с укропом и сформируйте колбаску, отправьте в морозилку. После нарежьте.
2. Филе разделите на две части и отбейте, посыпьте специями.
3. В маленькое филе положите кусочек сливочного масла, сформируйте маленькую котлетку и накройте большим куском филе.
4. Обмокните котлету в яичную смесь и обваляйте в панировке.
5. Обжарьте котлеты в большом количестве масла, далее переложите готовые котлеты на противень и запекайте в духовке 15 минут при 180 °С.
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