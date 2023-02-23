Котлеты по-киевски – очень популярное и вкусное блюдо, основа которого – куриное филе, сливочное масло и зелень. Для того, чтобы котлеты были сочными и мягкими, нужно после жарки еще запечь их в духовке.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих котлет по-киевски со сливочным маслом и зеленью.

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Ингредиенты:

Филе – 1,5 кг

Сливочное масло – 150 г

Укроп – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

Яйца – 3 шт.

Панировочные сухари – 300 г

Мука – 100 г

Масло растительное – 200 мл

Способ приготовления:

1. Сливочное масло смешайте с укропом и сформируйте колбаску, отправьте в морозилку. После нарежьте.

2. Филе разделите на две части и отбейте, посыпьте специями.

3. В маленькое филе положите кусочек сливочного масла, сформируйте маленькую котлетку и накройте большим куском филе.

4. Обмокните котлету в яичную смесь и обваляйте в панировке.

5. Обжарьте котлеты в большом количестве масла, далее переложите готовые котлеты на противень и запекайте в духовке 15 минут при 180 °С.

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