Рыба – очень ценный продукт, который должен быть в рационе каждого. Специалисты утверждают, что рыбу нужно есть 2-3 раза в неделю. Следует отметить, что это может быть любая рыба. Очень важно ее правильно готовить. Если это, например, сельдь или слабосоленый лосось, их можно использовать для приготовления бутербродов, намазок и салатов.

Кулинар Дмитрий Марценюк поделился в Instagram секретом приготовления любой рыбы, чтобы она была вкусной и сочной.

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Совет: чтобы рыба была сочной и мягкой, ее нужно готовить на овощной подушке, а также обязательно нужно добавить сливочное масло!

Ингредиенты:

филе рыбы

овощи

лимон

вершкове масло

специи

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте соломкой.

2. На противень застелите пергамент, выложите в центр овощную подушку, сверху филе, добавьте специи, лимон и сливочное масло.

3. Запекайте рыбу 12-15 минут при 180-200 °С.

Подавайте рыбу с лимоном и измельченной зеленью!

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