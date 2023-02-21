Как вкусно приготовить любую рыбу за 12 минут: делимся простым лайфхаком и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,9 т.
Как вкусно приготовить рыбу

Рыба – очень ценный продукт, который должен быть в рационе каждого. Специалисты утверждают, что рыбу нужно есть 2-3 раза в неделю. Следует отметить, что это может быть любая рыба. Очень важно ее правильно готовить. Если это, например, сельдь или слабосоленый лосось, их можно использовать для приготовления бутербродов, намазок и салатов.

Филе рыбы

Кулинар Дмитрий Марценюк поделился в Instagram секретом приготовления любой рыбы, чтобы она была вкусной и сочной.

Рецепт рыбы
Видео дня

Совет: чтобы рыба была сочной и мягкой, ее нужно готовить на овощной подушке, а также обязательно нужно добавить сливочное масло!

Как правильно готовить рыбу

Ингредиенты:

  • филе рыбы
  • овощи
  • лимон
  • вершкове масло
  • специи

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте соломкой.

Свежие овощи

2. На противень застелите пергамент, выложите в центр овощную подушку, сверху филе, добавьте специи, лимон и сливочное масло.

Филе рыбы со специями

3. Запекайте рыбу 12-15 минут при 180-200 °С.

Как приготовить вкусную рыбу с овощами

Подавайте рыбу с лимоном и измельченной зеленью!

Как вкусно приготовить рыбу

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты