Тушенный картофель – одно из самых простых в приготовлении и вкусных домашних блюд. Готовить его можно с мясом, грибами, овощами и соусами.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного тушенного картофеля с мясом, который получится очень мягким. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

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Совет: чтобы картофель был мягким, обязательно готовьте его с овощами и соусами!

Ингредиенты:

картофель

мясо

лук

морковь

специи

зелень

Для заливки:

сливки или сметана

томатная паста

кипяченая вода

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на крупной терке. Лук порежьте мелким кубиком и все обжарьте на растительном масле до мягкости.

2. Туда же добавьте порезанное кубиком филе, специи и обжарьте до готовности.

3. Почистите, нарежьте кубиком картофель, добавьте к мясу со специями, перемешайте и залейте соусом из томатной пасты, воды и сливок. Накройте крышкой и тушите до готовности.

Подавайте картофель с зеленью!

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