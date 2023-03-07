Как вкусно приготовить тушеный картофель не в духовке, чтобы он был мягким: делимся советами и рецептом
Тушенный картофель – одно из самых простых в приготовлении и вкусных домашних блюд. Готовить его можно с мясом, грибами, овощами и соусами.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного тушенного картофеля с мясом, который получится очень мягким. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.
Совет: чтобы картофель был мягким, обязательно готовьте его с овощами и соусами!
Ингредиенты:
- картофель
- мясо
- лук
- морковь
- специи
- зелень
Для заливки:
- сливки или сметана
- томатная паста
- кипяченая вода
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на крупной терке. Лук порежьте мелким кубиком и все обжарьте на растительном масле до мягкости.
2. Туда же добавьте порезанное кубиком филе, специи и обжарьте до готовности.
3. Почистите, нарежьте кубиком картофель, добавьте к мясу со специями, перемешайте и залейте соусом из томатной пасты, воды и сливок. Накройте крышкой и тушите до готовности.
Подавайте картофель с зеленью!
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