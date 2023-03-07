Как вкусно приготовить тушеный картофель не в духовке, чтобы он был мягким: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,1 т.
Рецепт тушеного картофеля с мясом

Тушенный картофель – одно из самых простых в приготовлении и вкусных домашних блюд. Готовить его можно с мясом, грибами, овощами и соусами. 

Как вкусно приготовить тушеный картофель с мясом

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного тушенного картофеля с мясом, который получится очень мягким. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram

Рецепт тушеного картофеля
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Совет: чтобы картофель был мягким, обязательно готовьте его с овощами и соусами!

Овощи для картофеля

Ингредиенты:

  • картофель
  • мясо
  • лук
  • морковь
  • специи
  • зелень

Для заливки:

  • сливки или сметана
  • томатная паста
  • кипяченая вода

Способ приготовления: 

1. Морковь натрите на крупной терке. Лук порежьте мелким кубиком и все обжарьте на растительном масле до мягкости. 

Морковь и лук для блюда

2. Туда же добавьте порезанное кубиком филе, специи и обжарьте до готовности. 

Куриное филе

3. Почистите, нарежьте кубиком картофель, добавьте к мясу со специями, перемешайте и залейте соусом из томатной пасты, воды и сливок. Накройте крышкой и тушите до готовности.

Соус для картофеля

 Подавайте картофель с зеленью!

Готовый картофель

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