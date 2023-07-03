Как выбрать безопасное и качественное мороженое в магазине

Мороженое – это самый популярный десерт и продукт летом. Несмотря на то, что десерт легко приготовить дома, его все равно покупают в магазине. И для того чтобы не навредить своему организму, нужно знать, как правильно выбирать. Прежде всего, обращать внимание нужно не на цену, а на состав.

Иммунолог Дарья Литовченко (dasha_immunotalks) на своей странице в Instagram рассказала, как выбрать качественное и безопасное мороженое в магазине.

Правило 1

По словам специалиста, чем меньше наполнителей и разных вкусовых добавок, тем лучше. Примером может служить обычный белый пломбир.

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Правило 2

Далее следует обратить свое внимание на состав и помогут в этом ДСТУ (Государственные стандарты Украины). Следовательно, лучшим считается мороженое ДСТУ 4733: 2007 – это мороженое молочное, сливочное, пломбир. Такое мороженое изготовлено исключительно из молока и продуктов его переработки.

Кроме того, существует еще ДСТУ 4735:2007 – мороженое, содержащее в своем составе сочетание сырья. В нем будет замена молочного сырья на растительные жиры (кокосовое и пальмовое масло, в частности). То есть такое мороженое лучше не брать.

Кроме того, по содержанию жира мороженое делят на:

молочное (0,5-7,5% жира);

сливочное (8,0-11,5% жира);

пломбир (12-20% жира).

На заметку: чем мороженое жирнее, тем оно вкуснее.

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