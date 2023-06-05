Сезон черешни начался. Эта яркая и привлекательная ягодка очень полезна и содержит в себе множество витаминов, в частности А и С. Впрочем, за черешню часто могут конкурировать и поедающие ее изнутри вредители.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как выбрать качественную черешню без червей и на что следует обращать внимание.

Главные признаки качественных и спелых черешней без червей:

Кожица

Она должна быть без видимых вмятин, трещин и любых других видимых дефектов.

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Блеск

Отсутствие блеска на поверхности ягод свидетельствует о том, что черешню сорвали довольно давно. Так что лучше покупать ту, которая блестит и переливается на солнце.

Упругость

Плоды не должны быть мягкими, потому что такой признак свидетельствует о том, что ягоды начали гнить изнутри. Вкусная и качественная черешня имеет упругую мякоть.

Плодоножка

Черешню нужно покупать только с плодоножкой. Она должна быть зеленой и эластичной, а не сухой. Если плодоножка отсутствует, это означает, что черешню могли "атаковать" разные бактерии внутри.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно законсервировать черешню на зиму.