Как выбрать качественную черную икру и не приобрести подделку: советы от экспертов
На Пасху очень хочется побаловать себя чем-то вкусным и необычным. Черная икра станет прекрасным дополнением к праздничному столу и точно вызовет восторг у всех собравшихся. Но для того, чтобы праздник не был испорчен, нужно, чтобы икра была вкусной и свежей.
Именно поэтому чрезвычайно важно знать, как правильно выбирать черную икру, чтобы не потратить деньги на подделку, или не приобрести добытую браконьерами. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказали эксперты Всемирного фонда природы Украины (WWF).
Где покупать чёрную икру?
Нельзя покупать черную икру "из рук в руки", ведь существует большая вероятность получить продукт из рук браконьеров. Осетровые – это исчезающий вид рыбы, поэтому этот момент действительно чрезвычайно важен.
Черную икру следует покупать только в специализированных магазинах или предприятиях, специализирующихся на выращивании осетровых. Также черную икру можно приобрести в крупных сетевых супермаркетах, действительно заботящихся о собственной репутации.
Ценовая политика
При выборе черной икры следует обращать внимание на ее цену. Этот продукт дешевый не бывает. Если вы увидели в магазине черную икру, которая значительно дешевле, чем другая – не стоит обращать внимание на этот продукт.
Маркировка на упаковке
На любой банке настоящей черной икры должна быть лента с кодом CITES (Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры). Только при ее наличии можно быть уверенным, что покупаете действительно качественный продукт.
Также при выборе черной икры следует обращать внимание на ее внешний вид и вкус, а также учитывать все признаки возможных отработок.
Внешний вид
- Икринки: целые, не имеющие трещин. Одинакового размера и цвета.
- Консистенция: икринки легко отделяются друг от друга и не являются липкими.
- Размер: в зависимости от вида осетровых. Самая большая – у белуги, мелкая – у севрюги.
- Цвет: от серого до черного, но возможны оттенки.
Вкус
- Сливочный, нежный, без посторонних сладостей
- Немножко солоноватый
- Нет выраженного рыбного вкуса.
Признаки подделки
- Также важно знать все признаки, свидетельствующие о подделке:
- Икринки имеют идеально круглую форму.
- Выраженный рыбный запах
- Слишком густая, или наоборот, жидкая консистенция
- Неоднородный цвет
- Искусственные добавки, указанные на упаковке
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