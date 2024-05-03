На Пасху очень хочется побаловать себя чем-то вкусным и необычным. Черная икра станет прекрасным дополнением к праздничному столу и точно вызовет восторг у всех собравшихся. Но для того, чтобы праздник не был испорчен, нужно, чтобы икра была вкусной и свежей.

Именно поэтому чрезвычайно важно знать, как правильно выбирать черную икру, чтобы не потратить деньги на подделку, или не приобрести добытую браконьерами. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказали эксперты Всемирного фонда природы Украины (WWF).

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Где покупать чёрную икру?

Нельзя покупать черную икру "из рук в руки", ведь существует большая вероятность получить продукт из рук браконьеров. Осетровые – это исчезающий вид рыбы, поэтому этот момент действительно чрезвычайно важен.

Черную икру следует покупать только в специализированных магазинах или предприятиях, специализирующихся на выращивании осетровых. Также черную икру можно приобрести в крупных сетевых супермаркетах, действительно заботящихся о собственной репутации.

Ценовая политика

При выборе черной икры следует обращать внимание на ее цену. Этот продукт дешевый не бывает. Если вы увидели в магазине черную икру, которая значительно дешевле, чем другая – не стоит обращать внимание на этот продукт.

Маркировка на упаковке

На любой банке настоящей черной икры должна быть лента с кодом CITES (Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры). Только при ее наличии можно быть уверенным, что покупаете действительно качественный продукт.

Также при выборе черной икры следует обращать внимание на ее внешний вид и вкус, а также учитывать все признаки возможных отработок.

Внешний вид

Икринки: целые, не имеющие трещин. Одинакового размера и цвета.

Консистенция: икринки легко отделяются друг от друга и не являются липкими.

Размер: в зависимости от вида осетровых. Самая большая – у белуги, мелкая – у севрюги.

Цвет: от серого до черного, но возможны оттенки.

Вкус

Сливочный, нежный, без посторонних сладостей

Немножко солоноватый

Нет выраженного рыбного вкуса.

Признаки подделки

Также важно знать все признаки, свидетельствующие о подделке:

Икринки имеют идеально круглую форму.

Выраженный рыбный запах

Слишком густая, или наоборот, жидкая консистенция

Неоднородный цвет

Искусственные добавки, указанные на упаковке

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