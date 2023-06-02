Клубника – одна из самых вкусных, полезных летних ягод, которую можно есть в свежем виде, а также готовить варенье, десерты, напитки. Стоит отметить, что она является низкокалорийный продуктом, который богат различными витаминами, а также макро- и микроэлементами. А также в ней много витамина С,В, Е и А.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как выбрать полезную клубнику без химии и нитратов в магазине и на рынках.

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На что обратить внимание при выборе продукта:

1. Цвет и плодоножка

Качественная и безопасная клубника, которая выращена без химии должна быть яркого, насыщенного красного цвета, без пятен. Плодоножка не должна почернеть, а сам плод должен быть целым, без повреждений, иначе клубника быстро испортится.

Важно, что если ягода имеет мутные бордовые или черные пятна свидетельствуют о том, что ягода начинает портиться!

2. Аромат

Вкусная, домашняя клубника имеет очень приятный запах, который не имеет примесей. Стоит отметить, что если между ягодой и листочками есть расстояние – клубника сладкая, а если листочки плотно прилегают – с кислинкой.

3. Форма, структура и размер

Специалисты рекомендуют выбирать клубнику маленького размера, это признак того, что она выращена без химии. Форма ягод должна быть округлая или удлиненная, может быть "гребешком", в зависимости от сорта. Касаемо структуры, ягоды должны быть упругими, не водянистыми.

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